В Николаеве русский язык лишили статуса регионального

Русский язык больше не региональный в Николаеве. Коллаж "Сегодня"
В Николаеве русский язык потерял статус регионального. Окружной суд отменил решение городского совета.
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook.
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Омбудсмен заявил, что посылал два обращения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отменить решение николаевских депутатов.
"Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в 6-месячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено", - отметил он.
Он пояснил, что статус регионального русский язык потерял через суд, хотя депутаты и сами могли отменить свое решение. Этот вопрос ранее поднимали в горсовете, но предложение не набрало достаточного количества голосов.
Напомним, ранее Харьковский окружной административный суд отменил статус русского языка как регионального в Харькове.
Также Запорожская область отменила региональный статус русского языка.
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