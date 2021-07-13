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В Николаеве русский язык лишили статуса регионального

13 июля 2021 15:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Депутаты горсовета один раз рассматривали этот вопрос, но решение так и не приняли – за дело взялся суд

Русский язык больше не региональный в Николаеве. Коллаж "Сегодня"

Русский язык больше не региональный в Николаеве. Коллаж "Сегодня"

В Николаеве русский язык потерял статус регионального. Окружной суд отменил решение городского совета.

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Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook.

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Омбудсмен заявил, что посылал два обращения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отменить решение николаевских депутатов.

"Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в 6-месячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено", - отметил он.

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Он пояснил, что статус регионального русский язык потерял через суд, хотя депутаты и сами могли отменить свое решение. Этот вопрос ранее поднимали в горсовете, но предложение не набрало достаточного количества голосов.

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Напомним, ранее Харьковский окружной административный суд отменил статус русского языка как регионального в Харькове.

Также Запорожская область отменила региональный статус русского языка.

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