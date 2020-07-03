В Николаеве самопроизвольно развелся мост: что случилось (фото)

В центре Николаева утром, 3 июля, разводная часть моста через реку Ингул начала самопроизвольно подниматься. Этот мост соединяет центр города и несколько спальных микрорайонов, а также является частью автомобильной дороги, которая ведет на выезд из города.

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В результате инцидента в городе образовался настоящий транспортный коллапс. Как пишут Новости-N, полиция полностью перекрыла движение с обеих сторон моста, также на месте дежурят сотрудники ГСЧС. На въезде в город со стороны Новой Одессы копы начали направлять транзитный транспорт в объезд через село Зайчевское. Грузовой транзитный транспорт со стороны Одессы останавливают на въезде в город и не пропускают.

Прибывшая на место бригада сотрудников КП "ЭЛУ автодорог" опустила разводную часть моста на место, однако движение транспорта пока не открыто – специалисты выясняют причину. Несмотря на то, что мост свели, он все равно начинает самопроизвольно подниматься.

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Напомним, в Николаеве после укладки асфальта не смогли развести Ингульский мост для захода военных кораблей.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве из-за непогоды рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны набережной и упала в воду.

Видео: Новости-N

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