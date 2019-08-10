В Николаеве сильный ветер повалил более 30 деревьев

В Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"9 августа в результате сильного ветра в городе Николаев произошло падение 35 деревьев. Пострадавших в результате непогоды нет", – говорится в сообщении.

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Ветер валил деревья не только в Николаеве, а и в области. Кроме того, из-за непогоды были подтоплены дома, а также повреждены крыши зданий. Только в Николаеве для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выехали на 14 вызовов.

"От ГСЧС привлекалось 52 человека личного состава и 14 единиц техники", – отметили в пресс-службе ГСЧС города.

Мы уже сообщали, что в шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

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