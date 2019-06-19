В Николаеве "скорая" сбила шестилетнюю девочку

Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе

В Николаеве произошла жуткая авария с участием скорой помощи. Автомобиль сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе.

Карета "скорой" вылетела на "зебру", когда по ней шла женщина с двумя дочками. Водитель даже не остановился и скрылся с места ДТП. Рядом в это время проезжали полицейские, которые сразу бросились вдогонку.

Как выяснилось, машина, которая сбила ребенка, принадлежит частной больнице. Правоохранители заставили водителя вернуться на место аварии. Оттуда травмированную девочку забрала в больницу другая "скорая". У пострадавшей забита нога.

Также сообщалось, что в Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали.

А в Днепре автоледи протаранила машину скорой помощи. Автомобиль Lada Kalina столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер. По предварительной информации, медработник получила ушиб головы.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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