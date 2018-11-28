В Николаеве спустили на воду ракетный катер "Прилуки"

В Николаеве спустили на воду ракетный катер Военно-морских сил Украины "Прилуки" после докового ремонта на судостроительном заводе. Судну предстоит пройти завершающую стадию ремонта, после чего корабль уйдет на месте постоянного базирования на базе в Одессе.

Как сообщает "Думская", в прошлый раз ремонт катера проводился на заводе в 2015-2016 годах, однако тогда работы не были завершены. В мае 2016 года катер вышел на испытания, но не смог вернуться из-за технических проблем.

В этом году "Прилуки" вновь встали на ремонт, а руководство завода утверждает, что сейчас ремонт проводит профессиональная команда, которая способна обеспечить качественную работу и ремонт кораблей ВМС.

Согласно ремонтной ведомости 2015, должны быть выполнены следующие работы: ремонт корпуса и крыльевых устройств (катер на подводных крыльях), ремонт топливных и других цистерн, винто-рулевого комплекса и систем главного двигателя.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

После этого было собрано экстренное заседание СНБО, а вслед за ним – и Верховной Рады, на которых было утверждено решение о введении военного положения в ряде областей Украины.

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