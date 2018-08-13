Жуткое столкновение легковушек в Николаеве: пострадали шесть человек

Сегодня, 18:59

В результате аварии получили травмы трое детей


Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве столкнулись два легковых автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек. Среди пострадавших – трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Сегодня, 13 августа, около 14:40 на пр. Богоявленском в районе Жуковского кольца произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Daewoo Matiz", – говорится в сообщении.

В результате получили травмы водитель Daewoo Matiz и пятеро пассажиров, в том числе трое детей. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. 28-летний водитель Chevrolet Aveo не пострадал.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах

Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов
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