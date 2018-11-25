В Николаеве столкнулись две маршрутки: четверо человек получили травмы

Сегодня, 12:37

Пострадавших после ДТП госпитализировали в больницу


Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве столкнулись две маршрутки. Пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло вечером 24 ноября на перекрестке улицы Слободская и Центрального проспекта. Столкнулись два маршрутные микроавтобусы марки РУТА.

В результате аварии травмы получили четверо пассажиров одной из маршруток: 51-летний мужчина и три женщины в возрасте 26-ти, 48-ми и 55-ти лет. Всех пострадавших каретой скорой госпитализировали в медицинское учреждение.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествийв которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
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