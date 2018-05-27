В Николаеве суд дал год условно пенсионеру, зарубившему сына топором

77-летний мужчина постоянно подвергался насилию со стороны сына и совершил преступление из-за страха за свою жизнь

В Николаеве, где ранее подросток застрелился из отцовского дробовика, суд признал виновным пенсионера в убийстве сына в состоянии сильного душевного переживания и наказал годом условного срока. Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева, передает издание "Преступности.НЕТ".

Конфликт, в ходе которого мужчина убил собственного сына, произошел 17 ноября 2017 года. Спустя несколько дней пенсионер пришел в полицию и признался в содеянном.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия. По словам 77-летнего мужчины, у него с сыном систематически происходили конфликты из-за того, что тот ворует его имущество и продает ради алкоголя.

Во время ссор сын постоянно оскорблял пожилого отца, избивал, угрожал убийством, по поводу чего пенсионера неоднократно обращался в полицию с заявлениями о привлечении сына к ответственности. Из-за постоянного насилия у пожилого мужчины несколько раз возникала мысль покончить с собой.

В вечер, когда произошло убийство, сын также пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, и в очередной раз угрожал пожилому отцу. До входа сына в дом пенсионер успел спрятаться в темном углу, прихватив с собой топор из-за опасений повторения насилия.

"Пройдя рядом с ним и не заметив при этом его, сын направился вглубь комнаты. В этот момент он подошел сзади и нанес один удар обухом топора сверху вниз из-за головы по телу сына", – приводит издание показания пенсионера.

После этого пожилой мужчина нанес еще ряд ударов. Из его слов следует, что сын при падении уронил нож, принесенный с собой.

В суде были изучены материалы, которые свидетельствуют о том, что погибший был зависим от алкоголя и наркотиков, находился на учете в наркодиспансере. Кроме того, был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

В то же время его отец наоборот характеризуется положительно, неконфликтный, не приемлет агрессии, дружеский и эмоционально восприимчивый. Во время совершения преступления находился в состоянии аффекта и страха за свою жизнь.

В итоге суд признал пенсионера виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Украины и назначить ему за это преступление наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Одновременно его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Как сообщалось, в Запорожской области во время ссоры 43-летний мужчина схватил вилку и ударил отца в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 68-летний мужчина скончался.

В Киеве задержали пенсионера, который убил сына.Накануне между ним и 35-летним сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт. В разгар ссоры мужчина ударил отца кулаком в лицо. Тот, не сдержавшись, схватил нож и ударил им в грудь своего оппонента, после чего сразу вызвал "скорую".

В Одессе полицейские задержали подозреваемого в убийстве на месте преступления. Оказалось, мужчина нанес смертельные ножевые ранения сыну в его день рождения.