В Николаеве у мужчины похитили сумку с двумя миллионами гривен

В Николаеве вооруженные преступники украли у мужчины два миллиона гривен. ЧП произошло возле отделения одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"Сегодня, 16 апреля, около 14:00, по предварительной информации, трое злоумышленников в масках, угрожая оружием, отобрали у потерпевшего сумку из около двумя миллионами гривен, когда тот вышел из отделения банка по проспекту Мира", – рассказали правоохранители.

С места происшествия преступники скрылись на автомобиле Opel серебристого цвета. Нападающих ищут, в регионе проводится специальная полицейская операция "Сирена".

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"По данному факту следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК "Разбой", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Продолжаются первоочередные следственные действия, все обстоятельства преступления устанавливаются", – отметили в полиции.

Правоохранители также просят граждан, которые могут помочь в розыске автомобиля или владеют информацией о преступниках, сообщить по телефону 102.

Напомним, ранее вор в медицинскоймаске ограбил продуктовый магазин в Луцке. Когда продавщица отошла от прилавка, прямо у нее на глазах забрал из кассы деньги – около 5000 гривен. Как все произошло, зафиксировала камера наблюдения.

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Ранее новости "Сегодня" также писали о том, как мошенники пытаются заработать на коронавирусе: они, выдавая себя за работников крупных банков. предлагают "карантинную тысячу" и не только.

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