В Николаеве у собаки, покусавшей пять человек, обнаружили бешенство
У бездомной собаки, которая бросалась на людей, обнаружили бешенство
В Николаеве бродячая собака атаковала жителей города – пятеро были покусаны, а еще трое сумели отбиться. Как стало известно, животное напало на супружескую пару, а потом – на женщин, которые находились неподалеку. У всех – поверхностные ранения.
После сообщений о неадекватном поведении пса защитники животных выловили его, ввели наркоз и проверили на наличие вируса бешенства.
Как сообщил директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александр Голобродский, тесты дали положительные результаты, сообщают Новости-N.
"К сожалению, собака была бешеная. Нам удалось установить, что эта собака минимум укусила восемь человек. Помимо этого, ее видели на территории "Николаевводоканала", офтальмологической больницы и онкобольницы, где она вступала в драку с местными собаками, которые также были покусаны", - заявил он.
В Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. По словам пострадавшей, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. По На женщину животные напали поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.
Ранее мы писали о том, что жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Люди признались, что боятся отпускать детей в школу без сопровождения.
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