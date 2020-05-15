В Николаеве умерла женщина с коронавирусом: к ней приезжала дочь из Москвы

Дочь приезжала из России на Пасху и могла заразить мать

В Николаеве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Врачи предполагают, что 80-летнюю пациентку одной из больниц заразила дочка, приезжавшая к ней из Москвы на Пасху.

После праздников женщина почувствовала недомогание, обратилась за помощью и была госпитализирована, сообщают Новости-N.

Ей поставили диагноз – "коронавирусная инфекция", и, учитывая тяжелое течение болезни, госпитализировали в областной центр лечения инфекционных болезней (бывшая областная инфекционная больница).

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Несмотря на все усилия врачей, из-за осложнений, вызванных инфекцией, женщина умерла. Она стала шестой жертвой COVID-19 в Николаевской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как врачам удалось спасти жизнь пациента с коронавирусом, осложненным тяжелой двусторонней пневмонией, – медики целую ночь спасали больного и сумели его стабилизировать.

Также мы писали о скандале в больнице Кривого Рога, где выписали 15 пациентов с активным коронавирусом. Позже двое из них умерли. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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