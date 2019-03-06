В Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус
Водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля
В результате инцидента водитель не пострадал: мужчина сумел самостоятельно выбраться из салона. Кто должен возместить ущерб владельцу автомобиля, сейчас устанавливают эксперты.
"Водитель был на месте и в движении. Явно последствия могли быть трагическими. Провода были обесточены, но натянутые", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС в Николаевской области Александр Бузун.
Напомним, ранее в поселке городского типа Боровая под Киевом дерево рухнуло на маршрутку с пассажирами. В результате инцидента пострадала женщина.
Кроме того, ранее в Киеве во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину. Погибшей оказалась 34-летняя приезжая из Сумской области.
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