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В Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус

Сегодня, 12:56

Водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля

В Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус Другие регионы Водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля

В Николаеве из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

В результате инцидента водитель не пострадал: мужчина сумел самостоятельно выбраться из салона. Кто должен возместить ущерб владельцу автомобиля, сейчас устанавливают эксперты.

"Водитель был на месте и в движении. Явно последствия могли быть трагическими. Провода были обесточены, но натянутые", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС в Николаевской области Александр Бузун.

Напомним, ранее в поселке городского типа Боровая под Киевом дерево рухнуло на маршрутку с пассажирами. В результате инцидента пострадала женщина. 

Кроме того, ранее в Киеве во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину. Погибшей оказалась 34-летняя приезжая из Сумской области.

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Тег ветер, Николаев, дерево, непогода, микроавтобус

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