В Николаеве устроили самосуд над водителем, сбившим женщину насмерть: видео 18+

/ Фото: NovostiN

В Николаеве люди, ставшие свидетелями дорожно-транспортного происшествия, устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину в центре города.

Как сообщают Novosti-N, ДТП произошло в первой половине дня 30 января, когда иномарка на большой скорости ехала по улице Большой Морской.

По словам водителя, за перекрестком на дорогу по ходу движения выбежала женщина, он не успел отреагировать и сбил ее. От удара пострадавшая отлетела на тротуар и от полученных травм погибла на месте.

Между тем, очевидцы заявили, что Mercedes на большой скорости ехал по встречной полосе, предназначенной для пассажирского транспорта.

Удар был такой силы, что в автомобиле разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности. Кроме того, он смог остановиться только в 50 метрах от места ДТП.

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Шофер рассказал, что сразу после аварии возле него остановилось несколько автомобилей, ехавших в попутном направлении, из них выскочили водители и начали его избивать.

Расправу прекратили прохожие, а затем и прибывший на место происшествия наряд патрульной полиции. В результате избиения у 25-летнего водителя было разбито лицо, также он получил несколько других травм.

Между тем, в полиции Николаевской области подтвердили, что погибшая женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

"Сообщаем, что в сегодняшнем ДТП с участием автомобиля Mercedes ... женщина переходила дорогу в неустановленном для перехода месте", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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