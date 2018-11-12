В Николаеве в церкви вспыхнул масштабный пожар

В Николаеве в пристройке церкви евангельских христиан-баптистов вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по всему зданию и охватил площадь 120 квадратных метров.

Пожар храме вспыхнул во время вечерней службы. Верующие сразу почувствовали запах дыма, и все успели выйти из здания до приезда спасателей. В результате пожара никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация твердотопливного котла. Как рассказал помощник начальника дежурной смены госслужбы по чрезвычайным ситуациям Руслан Пащенко, тушение пожара усложнялось из-за планировки здания.

Напомним, не так давно во Львовской области горела старинная деревянная церковь. На ликвидацию пожара ушло примерно три часа.

Ранее мы сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.