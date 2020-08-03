В Николаеве в ДТП пострадали семь человек: в больницу попали дети (фото)

В Николаеве столкнулись две легковушки – Daewo Sens и Volkswagen Golf. В результате ДТП травмировались семеро пассажиров, среди которых трое детей.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 2 августа на улице Одесское шоссе, 31.
Сообщается, что телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Daewoo Sens возрастом 40 и 60 лет и 9-летний мальчик. А в другом транспортном средстве пострадали две женщины – 27 и 55 лет, а также две 8-летние девочки.
Пострадавших доставили в больницу. После осмотра врачей их отпустили на амбулаторное лечение.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Сейчас проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Всех раненых госпитализировали.
Также напомним, под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора.
Кроме того, в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик, смотрите видео:
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