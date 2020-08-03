В Николаеве в ДТП пострадали семь человек: в больницу попали дети (фото)

В Николаеве столкнулись две легковушки – Daewo Sens и Volkswagen Golf. В результате ДТП травмировались семеро пассажиров, среди которых трое детей.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 2 августа на улице Одесское шоссе, 31.

Сообщается, что телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Daewoo Sens возрастом 40 и 60 лет и 9-летний мальчик. А в другом транспортном средстве пострадали две женщины – 27 и 55 лет, а также две 8-летние девочки.

Пострадавших доставили в больницу. После осмотра врачей их отпустили на амбулаторное лечение.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Сейчас проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Всех раненых госпитализировали.

Также напомним, под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора.

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Кроме того, в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик, смотрите видео:

Видео: Facebook/Автопартнер Крым

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