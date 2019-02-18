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В Николаеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали 25 человек

Сегодня, 14:00

Пламя спасатели тушили на протяжении трех часов

В Николаеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали 25 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9e/89d/5c6a9e89d7a93.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9e/89d/5c6a9e89d7a93.png Другие регионы Пламя спасатели тушили на протяжении трех часов

В Николаеве в девятиэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. Пламя охватило квартиры трех верхних этажей здания. Огонь спасатели тушили на протяжении трех часов.

Как выяснилось, причиной масштабного пожара стало замыкание электропроводки в щитовой подъезда. На момент возгорания в доме находились люди, их оперативно эвакуировали из здания спасатели.

Кроме того, двое жильцов дома оказались в огненном плену. Чтобы к ним добраться, спасателям потребовалась лестница. Также не бросили в ловушке и собаку одного жильцов доме: четвероногого вместе с хозяином спустили на землю.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, Николаев, эвакуация, многоэтажка

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