В Николаеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали 25 человек
Пламя спасатели тушили на протяжении трех часов
В Николаеве в девятиэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. Пламя охватило квартиры трех верхних этажей здания. Огонь спасатели тушили на протяжении трех часов.
Как выяснилось, причиной масштабного пожара стало замыкание электропроводки в щитовой подъезда. На момент возгорания в доме находились люди, их оперативно эвакуировали из здания спасатели.
Кроме того, двое жильцов дома оказались в огненном плену. Чтобы к ним добраться, спасателям потребовалась лестница. Также не бросили в ловушке и собаку одного жильцов доме: четвероногого вместе с хозяином спустили на землю.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали 25 человек". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожской области из пожара спасли двух пенсионеров
Родственники вынесли стариков из горящего здания до приезда спасателей