В Николаеве в результате наезда трамвая погибла пенсионерка

Правоохранители устанавливают личность погибшей и решают, объявлять ли водителю о подозрении

Правоохранители устанавливают личность женщины, которая погибла в центре Николаева в результате наезда трамвая.

Водитель во время происшествия был трезв и утверждает, что пытался затормозить, однако вагон ехал по инерции и все же сбил женщину. Полиция решает, объявлять ли водителю трамвая о подозрении.

Смертельная авария произошла возле остановки. По словам очевидцев, пенсионерка вышла из трамвая и переходила пути перед вагоном. Женщина скончалась на месте. Чтобы извлечь ее тело, вагон пришлось поднимать краном.

В коммунальном предприятии "Николаевэлектротранс" утверждают, что водитель опытный, однако пока его отстранили от работы и проводят внутреннюю проверку.

"Вагон был исправен, водитель проходил предрейсовый медосмотр, заключение – здоров. Водитель первого класса, имеет 23 года непрерывного стажа, нареканий и замечаний у него за все время не было", – утверждает и.о. директора "Николаевэлектротранса" Вячеслав Буза.

В полиции открыли уголовное производство, по данным правоохранителей, погибшей – около 70 лет. Никаких документов среди вещей полицейские не нашли.

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