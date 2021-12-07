В Николаеве водитель избил и вышвырнул из автобуса пассажира (видео)

В Николаеве водитель автобуса побил пассажира и выкинул его из транспорта.
Об этом пишет сайт "Новости N".
Подробности конфликта
Случилась драка в коммунальном автобусе №51. Водитель схватил сидевшего в салоне пассажира за одежду, тащил его по полу, а потом вышвырнул из двери. Уже на улице несколько раз еще раз его ударил и толкнул в лужу.
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Помогал водителю один из мужчин, находившихся в автобусе, который также помешал поднявшемуся побитому пассажиру снова зайти в салон.
Как рассказали очевидцы, драка началась из-за того, что кондуктор попросил у пассажира билет, на что мужчина начал обзывать и кондуктора, и водителя.
Другие скандалы с водителями автобусов
В Киеве водитель автобуса Skybus, который курсирует в аэропорт "Борисполь", набросился с нецензурной бранью на участника боевых действий.
Водитель автобуса потребовал от ветерана передать ему удостоверение участника боевых действий. Тот, в свою очередь, отметил, что уже показывал документ, когда заходил в автобус. Водитель сказал, что у них действуют свои законы.
После этого ветеран ответил, что не обязан предоставлять незнакомцам свои документы. Водитель стал кричать, что не съест удостоверение.
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