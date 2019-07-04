В Николаеве водитель маршрутки избил пассажира

Пострадавший сейчас находится в больнице





В Николаеве водитель маршрутного автобуса набросился и избил пассажира. Все подробности инцидента – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, пассажир сделал замечание водителю, так как микроавтобус долго стоял на остановке. Замечание пассажира разозлило водителя, и ссора между мужчинами закончилась ударами в голову. После этого водитель вытолкал избитого пассажира из салона на тротуар и поехал. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Напомним, не так давно в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес. Били мужчину за закрытыми дверями автобуса.

Также мы писали, что в Мелитополе водитель маршрутки избил пьяного пассажира. Водитель избивал ногами лежачего мужчину, который даже не сопротивлялся.

Отметим, что украинцы почти каждый день жалуются на водителей маршруток. Они могут и нагрубить, и превысить скорость, и не отдать сдачу. За помощью люди обращаются в полицию, но там бездействуют. Журналисты "Сегодня" выясняли, как наказать таких водителей.

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