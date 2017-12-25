В Николаеве водитель погиб, пытаясь сбежать от полиции

В Николаеве 34-летний мужчина погиб, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле с трема пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел ранним утром 25 декабря на улице Троицкой.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора. Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлической оградой", – говорится в сообщении.







Фото: пресс-служба полиции Николаевской области



Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

После удара о забор водителя выбросило из машины – от полученных травм он скончался на месте. Его 36-летний пассажир оказался в больнице. При этом две пассажирки, которые находились на заднем сиденье авто, не пострадали.

Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.