В Николаеве водитель погиб, пытаясь сбежать от полиции

Вчера, 18:35

Погоня началась, когда мужчина проехал на красный свет

Фото: пресс-служба полиции Николаевской области
Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

В Николаеве 34-летний мужчина погиб, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле с трема пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел ранним утром 25 декабря на улице Троицкой.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора. Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлической оградой", – говорится в сообщении.


Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

После удара о забор водителя выбросило из машины – от полученных травм он скончался на месте. Его 36-летний пассажир оказался в больнице. При этом две пассажирки, которые находились на заднем сиденье авто, не пострадали.

Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

 Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.
Николаев, полиция, погоня
Источник:

"Сегодня"

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