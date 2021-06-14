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В Николаеве водитель за сутки совершил 18 ДТП, а потом убегал от полиции

14 июня 2021 21:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

36-летний водитель, житель соседней области, не смог объяснить патрульным свои действия – что натворил мужчина

В Николаеве правоохранители задержали водителя, который за сутки совершил 18 ДТП. Он не смог объяснить патрульным свои действия, а также отказался от проверки на наличие наркотиков в организме.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Информация о неадекватных действиях на дороге водителя белого автомобиля Ford начала поступать патрульным примерно в 13:00 14 июня. Заявители объясняли, что водитель на большой скорости едет по улицам города и создает столкновения с другими авто.

Менее чем через 15 минут один из патрулей обнаружил разыскиваемое авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района города. Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование.

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Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и начал убегать. Но попытка не удалась — беглеца задержали.

36-летний водитель, житель соседней области, не смог объяснить патрульным свои действия. Патрульные отмечают, что у него присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

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Патрульные составили на водителя 18 протоколов по статье "нарушение ПДД, повлекшее ДТП", 18 протоколов по статье "оставление места ДТП", протокол по статье "отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения".

Также ему выписали протокол по статье "невыполнение требования об остановке" и постановление по статье "управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверения водителя соответствующей категории". Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

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Ранее мы сообщали, что во Львове водитель сбил детей на переходе и скрылся.

Также напомним, в Киеве виновник ДТП совершил наезд и пытался скрыться.

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