В Николаеве взорвали банкомат, расположенный в многоэтажке: опубликованы фото

В Николаеве группа злоумышленников взорвала банкомат, расположенный в многоэтажном жилом доме, и похитила оттуда наличные. Позже члены группировки, в которую входила девушка, были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, к поимке подозреваемых привлекли как рядовых полицейских, так и бойцов спецназа.

"В ночь на 9 ноября группа злоумышленников, среди которых девушка, снова пошла на кражу – взорвали банкомат в Корабельном районе, откуда забрали имеющиеся средства", – говорится в сообщении.















Банкомат был установлен на стене многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследовать пятерых воров, которые пытались сбежать.

"Задержали преступников уже через полчаса, когда те пытались скрыться неподалеку в гараже. Все члены организованной преступной группы – ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25 до 28 лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона", – заявили в полиции.

Кроме того, во время осмотра гаража и автомобиля задержанных обнаружили орудия преступления – резаки, баллоны с газом, а также украденные деньги.

"Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, пока устанавливается... Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали некоторое время, и по имеющейся информации, воры планировали совершать кражи таким опасным способом на территории государства в различных регионах", – добавили копы.

В настоящее время расследование уголовного производства, открытого по статье "кража", продолжается. Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества. Задержанных также подозревают в совершении ряда других преступлений, в частности краж как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская в здании трамвайного депо. Все деньги из устройства были похищены.

Также подобное преступление в Харькове и летом – тогда был взорван банкомат на улице Краснодарской, из него похищены деньги. В результате детонации никто не пострадал, однако взрывная волна повредила корпус банкомата и проделала в нем дыру.

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.