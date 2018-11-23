В Николаеве задержали группировку кавказцев-"барсеточников": появились фото и видео

В Николаеве сотрудники полиции задержали группу из трех грабителей-"барсеточников", которые оказались выходцами из стран кавказского региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Операцию по задержанию грабителей проводили оперативники Управления стратегических разработок, а также следователи Заводского отдела полиции под руководством прокуратуры.

Как стало известно, к стражам порядка обратился 34-летний житель Полтавской области, который заявил о том, что неизвестные вскрыли его микроавтобус, припаркованный на территории Центрального рынка, и завладели мужской сумкой, в которой было 15 тысяч гривен, 150 долларов и личные документы.

















Уже через несколько минут после обращения пострадавшего оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых выходцев из кавказского региона 39, 43 и 49 лет, у которых во время поверхностного досмотра изъяли похищенное имущество.

Все злоумышленники были задержаны, им объявили о подозрении в совершении преступления по статье "грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанных проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории Украины. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных авто. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от погони, совершили наезд на двух полицейских и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, еще один иностранец был неоднократно судим за квартирные кражи. За серию краж, ограблений и за посягательство на жизнь полицейских им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.