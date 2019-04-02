В Николаеве закрывают детскую больницу: здание разваливается

Детей срочно переводят в другие медицинские учреждения

Иллюстрация. Фото: Сегодня

В Николаеве закрывают детскую больницу: здание разваливается //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/df4/c06/5c9df4c0638f0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/df4/c06/5c9df4c0638f0.png 2019-04-02T19:23:39+03:00 Другие регионы Детей срочно переводят в другие медицинские учреждения

В Николаевской области местные власти решили в срочном порядке закрыть детскую инфекционную больницу в связи с возможностью обрушения здания.

Соответствующее решение было принято 2 апреля на заседании комиссии по технико-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям Николаевской областной государственной администрации.

"Мы вынуждены срочно закрыть областную детскую инфекционную больницу из-за стремительного разрушения здания", – заявил председатель ОГА Алексей Савченко, добавив, что детей переведут в другие медучреждения.

Эвакуация маленьких пациентов связана с тем, что за последние несколько дней процесс разрушения фундамента и несущих стен здания больницы стремительно ускорился из-за значительного подъема грунтовых вод.

Самых маленьких пациентов – 27 детей – переведут в детскую областную клиническую больницу, а других переведут во взрослую инфекционную, где есть соответствующие условия.

Напомним, ранее в Бердянске обрушилось здание бывшего кабельного завода. А на Донбассе, в оккупированной Макеевке, рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека.

Перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.

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