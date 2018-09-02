В Николаеве зарезали известного украинского ученого

В одной из квартир в Центральном районе Николаева, где недавно ножом ранили мужчину, нашли тело профессора Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николая Шитюка с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Как сообщили изданию в прокуратуре, тело мужчины с ножом в спине нашла хозяйка съемной квартиры. Примечательно, что женщина сдала ему квартиру на три часа. Чем занимался ученый на арендованной квартире, пока неизвестно.

В местной полиции рассказали, что на данный момент на месте убийства работает следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к убийству люди.

"Следственным отделением Центрального отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", – добавили правоохранители.

Николай Николаевич Шитюк – академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Ученый был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года.

Не так давно в Николаеве военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности убил женщину.