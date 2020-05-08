В Николаеве жена вернула мужа из полиции, а он перерезал ей горло

В Николаеве, где недавно у мужчины украли два миллиона гривен, произошло жуткое убийство. Муж перерезал горло своей жене, сообщает местное издание "Новости N".

Все случилось сегодня утром, 8 мая, на улице Большой Морской. Выяснилось, что этой ночью мужчину уже задерживали – он избил супругу. Несмотря на побои, женщина пожалела своего мужа и отказалась писать на него заявление.

Супруг этот жест не оценил и после его возвращения семейная ссора продолжилась. В этот раз все закончилось более трагично. Мужчина ножом перерезал жене горло. После убийства он сам сообщил об этом копам.

Как рассказали соседи пары, эта семья была обычная. По их словам, жили супруги дружно, детей у них не было. Только в последнее время мужчину часто видели нетрезвым. Свои запои он объяснял отсутствием работы.

Сейчас на месте жуткого убийства работают следственно-оперативная группа центрального райотдела полиции и эксперты.

Ранее мы рассказывали, что во время карантина во многих странах зафиксирован рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия.

Почему многие скрывают, что они стали жертвами домашнего насилия, смотрите в сюжете:

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