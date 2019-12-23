В Николаеве во время стрельб полицейские ранили женщину (фото)

/ Фото: Нацполиция

В Центральном районе Николаева полицейские устроили стрельбы – пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 20 декабря. Как рассказала 38-летняя женщина, тогда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские. Она находилась в 200-250 метрах от места проведения стрельб, и внезапно почувствовала жжение в области шеи. Других травм женщина не получила.

"Полиция начала уголовное производство по ч. Ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение", назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения", – рассказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что расследованием дела может заняться ГБР.

Напомним, не так давно на станции метро "Научная" в Харькове полицейский начал беспорядочную стрельбу. Мужчину задержали его коллеги из спецподразделения "ТОР". На тот момент на станции не было людей – никто не пострадал.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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