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Исследовал историю Холокоста. В Николаеве зверски убили известного ученого

14 мая, 16:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Тело 67-летнего Владимира Щукина нашли соседи в его квартире – мужчина написал больше 250 научных работ

Владимир Щукин. Фото:facebook.com/eduard.dolinsky

Владимир Щукин. Фото:facebook.com/eduard.dolinsky

Николаевская полиция расследует убийство украинского историка-краеведа Владимира Щукина, тело которого обнаружили в его квартире.

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Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Изначально не раскрывая личность убитого, правоохранители заявили, что около 7 утра из дома на Центральном проспекте поступил вызов о том, в одной из квартир открыты двери, а ее владелец лежит на полу.

Как оказалось, убитым был Щукин. У него обнаружили повреждения головы и ножевые ранения на теле.

По данным Новости N, 67-летний Владимир Щукин – кандидат исторических наук и доцент Николаевского учебного Центра Одесской государственной юридической академии. Он специализировался на истории Николаевской области, и в частности – истории евреев и Холокоста в этом регионе. Под его авторством вышло больше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Фото: facebook.com/taras.kremin
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Гибель мужчины подтвердил и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, охарактеризовав его как талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя.

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По факту убийства историка начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Идет расследование.

Трагичности случившемуся добавляет то, что Владимир Щукин погиб в день памяти Праведников мира – людей, которые, рискуя собственными жизнями, спасали евреев от нацистов во времена Второй мировой войны.

Напомним, в марте в съемной квартире в центре Николаева обнаружили застреленной женщину.

А в апреле в Николаеве 17-летний подросток застрелил 38-летнего мужчину – якобы из-за мести за события 15-летней давности.

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