В Николаевском зоопарке малышей слонов впервые вывели на прогулку: трогательное видео

Фото: svidok.info

В Николаевском зоопаркеазиатских слонов впервые выпустили на прогулку в летний вольер. Об этом в Facebook сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

Он рассказал, что раньше сотрудники зоопарка пробовали выпустить слоненка Шанти, но он боялся. На прогулку он вышел только вместе с младшим братом Динкаром. Если погода будет хорошая, в зоопарке обещают ее повторить.

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Как сообщает издание "Свідок Іnfo", азиатских слонов привезли в николаевский зоопарк в начале ноября, а в декабре их поместили в один вольер. Животные прибыли в Николаев из Венгрии, городов Сегеда и Весперма, а родились они в Ганноверском зоопарке.

Напомним, недавно пара полярных волков поселились в зоопарке Винницы. Белоснежных красавцев привезли из Бердянска. Осваиваются звери понемногу – их подкармливают вкусностями и намерены перевести в просторные вольеры.

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