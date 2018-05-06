В Николаевском зоопарке собаки загрызли четверых питомцев

В Николаевском зоопарке бродячие собаки ночью пробрались в вольер и разорвали четырех альпак – животных из Южной Америки.

"Жалко их, съели собаки, досадно… Очень красивые, мы там долго стояли в последний раз, когда были", – поделилась своими эмоциями Светлана Авраменко, посетительница зверинца.

В свою очередь, заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Криченко отметил, что трупы троих животных были обнаружены в бассейне, а одного нашли на территории самого вольера.

При этом территория всего зоопарка находится под наблюдением видеокамер, причем вольер с альпаками отлично виден на мониторах. Почему охрана не отреагировала на появление собак, руководство не комментирует, а не на камеру признается, что инцидент случился из-за плохого освещения зверинца.

"Ранее они не жаловались на освещение, пока трагедия не случилась, их все до этого устраивало", – заявил Юрий Кириченко.

Также он добавил, что в инциденте обвиняет охрану и требует от них компенсации в 180 тысяч гривен, хотя за эти деньги купить новых животных очень проблематично.

"Наши коллеги из зоопарка Лимпопо завезли из Европы, и нам завезли, мы долго их ждали. Сейчас некоторые зоопарки Украины развели этих животных, будем пытаться их завезти", – заявил он.

В мэрии Николаева признались, что борьбу с бродячими собаками, которых в городе более пяти тысяч, блокируют зоозащитники.

"Нужно предпринимать кардинальные меры по уменьшению численности", – заявил Юрий Степанец, заместитель мэра Николаева.

А пока чиновники решают, как защитить людей и животных от стай бродячих собак, забор покрывают сеткой-рабицей, чтобы псы снова не пробрались на территорию.

Напомним, ранее в Киевском зоопарке порадовались пополнению у пары черных лебедей, а также показали, как слон Хорас принимает солнечные ванны. Животное с удовольствием гуляет на открытом воздухе, радуется долгожданному потеплению и ест лакомства из рук директора зоопарка.

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке в самом разгаре первая очередь его масштабной реконструкции. Сейчас приводят в порядок три озера: для пеликанов, карпов кои и резервное, вода из которого будет попадать по каскаду в первые два. К лету обещают построить здание нового приматника и заняться его оснащением.