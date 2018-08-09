В Николаевской области бешеный бык напал на людей: есть раненые

В городе Снигиревка в результате нападения бешеного быка пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 7 августа. Двое полицейских, прибывшие на вызов, применили табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить животное. Восемь выстрелов только смогли отвлечь внимание быка от его жертв. На место вызвали охотника, и только на одиннадцатый точный выстрел картечью быка весом более 800 кг обезвредили. По результатам проведенной профессиональной экспертизы было установлено, что животное болело бешенством.

Пострадавшим в результате инцидента мужчинам полицейские оказали неотложную помощь и вызвали медиков. Раненых госпитализировали в больницу: сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

Не так давно в Николаевской области полиция и охотник застрелили бешеного волка, забежавшего на территорию частного домовладения и напавшего на домашнюю собаку.

А в Харьковской области за первый квартал 2018 года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек.