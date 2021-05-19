В Николаевской области BMW слетел с дороги и перевернулся: есть жертва (фото)

Правоохранители расследуют все обстоятельства аварии – есть пострадавшие и один погибший – подробности ДТП

Автомобиль слетел с трассы и перевернулся

В Николаевской области возле села Шостково произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля BMW, который перевернулся. В результате аварии погиб 32-летний пассажир, еще один 31-летний мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 41-летний водитель не справился с управлением. Он получил телесные повреждения и в момент происшествия от госпитализации отказался. На данный момент мужчина задержан.

По данному факту начато уголовное производство по признакам статьи "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Один из пассажиров скончался на месте ДТП

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Решается вопрос о сообщении водителю о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства аварии и ее причины.

Ранее мы сообщали, что на трассе Харьков – Днепр столкнулись две фуры и автобус.

Также напомним, в Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами.