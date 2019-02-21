В Николаевской области бойцовский пес убил молодую женщину
Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство"
В Николаевской области в результате нападения собаки бойцовской породы погибла молодая женщина.
Нападение произошло вечером 18 февраля в Вознесенске, а утром 19 февраля девушка скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"18 февраля, примерно в 21:40 на линию "102" поступила информация о том, что в Вознесенске случайными прохожими обнаружена девушка, находившаяся без сознания, рядом с которой сидела собака бойцовской породы. По прибытию полицейских собака убежала. Медики госпитализировали девушку. К сожалению, 19 февраля она скончалась в больнице", – говорится в сообщении.
Врачи обнаружили на теле пострадавшей многочисленные следы от собачьих укусов и констатировали у нее интоксикацию и переохлаждение. Тело женщины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время продолжаются следственные действия, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
Напомним, ранее мы сообщали о том, как в киевском супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Также мы писали о том, как в Ровно женщина натравила мастифа на патрульных полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы обезвредить опасного пса.
А ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейских. Также мы писали, что во Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.
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