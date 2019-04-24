В Николаевской области дебошир набросился на полицейского в кафе

Копы уже задержали нетрезвого злоумышленника

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

В Березанке в одном из кафе нетрезвый посетитель набросился на прибывшего на вызов полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Инцидент произошел 23 апреля. Как выяснилось, патрульных в кафе вызвал мужчина, который обедал там с сыном. Причиной стало то, что за соседним столиком нетрезвые посетители громко и нецензурно выражалась, а на замечания отвечали бранью. Зайдя в кафе, копы сделали замечание мужчинам, но один из них набросился на полицейского и ударил его по ноге. Из-за удара тот упал и сломал ногу.

На данный момент правоохранители задержали 38-летнего мужчину. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 345 УК Украины "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" и грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского.

Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.

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