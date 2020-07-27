В Николаевской области фура врезалась в авто дорожной службы: есть погибший (фото)

В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием фуры МАN и грузовика дорожной службы.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, инцидент произошел при въезде в пгт Новая Одесса. Во время ремонта дороги в автомобиль МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом.

Установлено, что на момент ДТП в кабине МАЗ находился только водитель, еще два человека работали на дороге. В результате удара фура MAN съехала в кювет, 55-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Тело погибшего доставали из кабины спасатели.

Водитель автомобиля МАЗ и двое работников получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство.

Напомним, недавно под Николаевом в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник областной прокуратуры Андрей Крупка.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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