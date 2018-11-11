В Николаевской области горел психоневрологический интернат

Сегодня, 14:50

В результате инцидента, причиной которого могло послужить нарушение правил обращения с электроприборами, никто не пострадал

В Николаевской области в селе Старогорожено на ул. Проездной в ночь на воскресенье горел психоневрологический дом-интернат, сообщила ГСЧС.

К месту события выехали дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели местной пожарной команды "Привольное".

"По приезду установлено, что огнем охвачено бытовое помещение жилого корпуса №1 и существовала угроза распространения пламени на большую площадь… Благодаря оперативным действиям спасателей не допущено распространение горения и ликвидирован пожар в 5:10", – отмечено в сообщении.

До прибытия спасателей персонал учреждения предпринял неотложные меры оповещения как службы спасения, так и находящихся людей в интернате и эвакуировал на свежий воздух 35 человек. В связи с этим в результате происшествия никто не пострадал.

Предварительная причина воспламенения – нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.

Ранее мы писали, что в Одессе в квартире жилого дома вспыхнул пожар, спасатели вытащили из огня пострадавшего хозяина.

Как сообщалось, пожар в медучреждении ранее произошел в Киеве. Горел Институт фтизиатрии и пульмонологии.

Напомним, не так давно во время пожара в девятиэтажном жилом доме в Хмельницком спасатели помогли выбраться из опасной зоны пятерым детям и одному взрослому, которые находились недалеко от эпицентра возгорания.
пожар, николаевская область, медучреждения
Источник:

"Сегодня"

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