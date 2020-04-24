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В Николаевской области из-за коронавируса изолировали село (фото)

24 апреля, 11:37

Руслан Ровик

В село Семеновка позволяют проехать лишь тем, кто в нем прописан

В Николаевской области после увеличения числа инфицированных вирусом COVID-19 в селе Семеновка были перекрыты все въезды и выезды в этот населенный пункт, а также установлен контрольно-пропускной пункт.

Об этом сообщили в Благодатненской объединенной территориальной громаде, к которой относится изолированный поселок.

"В село Семеновка перекрыты въезды, выезды и установлен КПП. Функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на которой работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт", – говорится в сообщении.

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По словам председателя ОТГ Владимира Неграя, была организована полноценная работа КПП и обеспечены все необходимые для его функционирования нужды.

"Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - заявил он.

Было решено, что пропускать в село будут транспорт только в случае острой необходимости, при наличии универсального пропуска для работников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта.

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Без пропуска разрешено пересекать КПП только тем, кто зарегистрирован как постоянный житель села Семеновка.

Напомним, что по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.

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карантин николаевская область изоляция коронавирус

Источник: Сегодня

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