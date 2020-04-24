В Николаевской области из-за коронавируса изолировали село (фото)

В Николаевской области после увеличения числа инфицированных вирусом COVID-19 в селе Семеновка были перекрыты все въезды и выезды в этот населенный пункт, а также установлен контрольно-пропускной пункт.
Об этом сообщили в Благодатненской объединенной территориальной громаде, к которой относится изолированный поселок.
"В село Семеновка перекрыты въезды, выезды и установлен КПП. Функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на которой работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт", – говорится в сообщении.
По словам председателя ОТГ Владимира Неграя, была организована полноценная работа КПП и обеспечены все необходимые для его функционирования нужды.
"Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - заявил он.
Было решено, что пропускать в село будут транспорт только в случае острой необходимости, при наличии универсального пропуска для работников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта.
Без пропуска разрешено пересекать КПП только тем, кто зарегистрирован как постоянный житель села Семеновка.
Напомним, что по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.
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