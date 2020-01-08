В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал собутыльника

Копы задержали подозреваемого, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Николаевской области между жителями поселка Баштанка, которые сидели за столом, вспыхнула ссора, в результате которой один из них был серьезно избит и изнасилован.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, о том, что произошло с 57-летнем мужчиной, копам сообщили медики. По их словам, мужчину на улице без сознания нашли прохожие.

"По степени полученных телесных повреждений было установлено, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали, вероятно, посторонним предметом", – говорится в сообщении.

Полиция задержала 31-летнего местного жителя, которому уже сообщили о подозрении по статье "изнасилование".

"Инцидент произошел 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению последнего в тот день пришел пострадавший. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, совершил в отношении него насильственные действия. Поиздевавшись над пострадавшим, преступник вытолкал его на улицу, где он, пройдя определенное расстояние, снова потерял сознание", – уточнили стражи порядка.

Следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты, а также назначен ряд экспертиз. Подозреваемому грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы. Как выяснили стражи порядка, двое 12-летних школьников нанесли пострадавшему серьезные травмы, от которых тот позже скончался.

Ранее в Днепре мужчина без определенного места жительства, обследуя мусорник, обнаружил в нем гранатомет. Сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Калиновой, поступило на пульт дежурного полиции.

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