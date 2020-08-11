В Николаевской области изнасиловали семилетнюю девочку: задержан подросток

На малышку напали, когда она игралась на улице

В Первомайске Николаевской области жертвой сексуального насилия стала маленькая девочка. В преступлении подозревают 15-летнего парня.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что вечером 10 августа к ним обратился отец ребенка. Его семилетняя дочь рассказала, что, когда она игралась на улице, на нее напал 15-летний соседский парень. Юноша затащил малышку в кусты и изнасиловал ее.

Сейчас копы уже задержали подозреваемого. Если вину юноши докажут, ему грозит от десяти до пятнадцати лет за решеткой.

"Назначено проведение ряда необходимых экспертиз, по результатам которых в отношении злоумышленника будет принято законное решение", – добавили в полиции.

Напомним, недавно в Николаевской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Кроме того, сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности 10-летней девочки.

А в Ровно 30-летнего мужчину подозревают в трех изнасилованиях и как минимум трех попытках совершить преступление.

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