В Николаевской области копы изъяли наркотики на полтора миллиона гривен

В Николаевской области копы нашли в одном из поселков Баштанского района замаскированную в лесополосе наркоплантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Плантация была с явными признаками культивации и оснащена системой орошения. Там копы нашли более 100 кустов конопли высотой до двух метров и стебли уже готового к употреблению урожая. Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составила бы более полутора миллиона гривен.
"Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли"", – рассказали в полиции.
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Сейчас полицейские устанавливают владельца незаконной плантации. Ему, согласно санкции инкриминируемой статьи, грозит до семи лет заключения.
Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.
Также во Львовской области задержали 38-летнего мужчину, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы.
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