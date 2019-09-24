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В Николаевской области легковушка врезалась в дом: появилось видео

24 сентября, 14:48

На момент ДТП, по словам хозяйки, в помещении находился маленький ребенок

В поселке Снегиревка Николаевской области автомобиль снес полдома. Водитель не справился с управлением, сбил забор и влетел в здание. Видео поврежденного здания опубликовала хозяйка дома.

На момент аварии, по словам женщины, в помещении был маленький ребенок. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет, был ли водитель в состоянии опьянения.

Также мы писали, что в Днепре легковой автомобиль Chevrolet Evanda врезался в столб. ДТП произошло на съезде с Кайдакского моста в Амур-Нижнеднепровском районе города. В результате ДТП погиб водитель – от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пассажира легковушки госпитализировали.      

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Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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