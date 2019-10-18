В Николаевской области маршрутка столкнулась с автомобилем: 11 пострадавших

/ Фото: Нацполиция

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Tucson и городского рейсового автобуса. В маршрутке в тот момент находилось 15 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в городе Вознесенск. В результате столкновения транспортных средств пострадали восемь пассажиров автобуса в возрасте от 18 до 36 лет, а также трое малолетних детей – двух, четырех и семи лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Также известно, что 47-летний водитель автобуса и 35-летний водитель кроссовера не пострадали.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, продолжается следствие.

Ранее мы писали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек. по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Кроме этого, в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку . К счастью, девочка осталась жива, она была госпитализирована.

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