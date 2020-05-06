В Николаевской области молния убила подростка

Спасатели рассказали о гибели парня и дали советы поведения при грозе

В Николаевской области от удара молнии во время грозы погиб подросток 2005 года рождения.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 5 мая.

Инцидент случился около 19:46, на открытой территории у села Татьяновка в Березнеговатском районе.

Реклама

На место прибыла оперативная группа Березнеговатского отдела полиции и бригада скорой помощи, дежурный врач которой констатировал смерть.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными во время грозы и напомнили, что гибель людей от поражения молнией происходят ежегодно.

"Придерживайтесь рекомендаций и правил поведения во время грозы! Молния опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается грохот грома, то есть грозовая туча находится над вами и опасность удара молнии наиболее вероятна", – говорится в сообщении.

Реклама

В ГСЧС заявили, что перед грозой и во время нее стоит придерживаться следующих рекомендаций:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию, и держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей;

- не топить печь, поскольку дым из трубы имеет высокую электропроводность;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

Реклама В тренде На Донбассе боевики устроили 15 обстрелов: в рядах ВСУ – потери

- при поиске укрытия отдавайте предпочтение жилому дому или строению, защищенному молниеотводом;

- если есть при себе мобильный телефон, его лучше немедленно выключить;

- запрещено находиться на возвышениях и открытых местах, возле металлических или сетчатых ограждений;

- на открытом пространстве лучше присесть в сухую яму или траншею и позаботиться о том, чтобы тело имело минимальное число точек соприкосновения с землей, нельзя на нее ложиться – так увеличивается площадь поражения разрядом;

- если гроза застанет вас в лесу, необходимо спрятаться на участке с низкими деревьями, не стоит прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями – лучше находиться на расстоянии 30 м от отдельно стоящего высокого дерева. Если рядом есть деревья, ранее пораженные молнией, лучше держаться от них подальше;

- вероятность попадания молнии в конкретное дерево тем больше, чем оно выше;

- во время грозы нельзя находиться в воде или возле нее, нужно отойти от берега;

- во время грозы не стоит заниматься спортом на открытом воздухе, бегать – пот и быстрое движение "притягивают" молнию;

- если вас застигла гроза на велосипеде или мотоцикле, лучше остановиться и переждать грозу на расстоянии приблизительно 30 метров от них;

- если гроза застигла вас в автомобиле на открытой местности, не стоит его покидать, закрыть окна и опустить автомобильную антенну, двигаться во время грозы не рекомендуется;

- если рядом возникнет шаровая молния, по возможности, сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, поскольку может произойти взрыв, не следует от нее убегать.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Буковине выпал град размером с куриное яйцо – он повредил крыши зданий и машины. Больше читайте в нашем материале: что натворила непогода в Украине.

Также в Сети выложили яркие фото грозы в Киеве, во время которой упавшее дерево чуть не убило мужчину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама