В Николаевской области море выбросило на берег человеческие кости и черепа: видео

В Николаевской области после штормов и сильного ветра на берегах Кинбурнской косы появились человеческие останки – кости и черепа.

Видео с шокирующими "подарками" моря было опубликовано на Facebook "Очаковского портала".

Как объяснили ученые и краеведы, вероятнее всего, кости и черепа принесло с размытого военного кладбища, созданного еще в 1855-56 годах, во времена Крымской войны.

По словам историков, солдаты французских войск, которые осаждали российские укрепления, массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

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Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище, в том числе и с братскими могилами.

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Отметим, что подобный инцидент произошел не впервые – зимой 2011- 2012 годов, на расстоянии около пяти метров от берега уже появлялись человеческие останки. Исследователи подчеркнули, что кости лежали не хаотично, а рядами, как на кладбище.

Во время работы с архивами выяснилось, что в этом месте хоронили граждан Италии и Франции, а свидетельствами национальной принадлежности похороненных стали находки пуговиц с эмблемами подразделений французских войск и итальянских подразделений, а также нательные католические крестики.

Напомним, ранее в Киеве, на пустыре по улице Привокзальной обнаружили кости, похожие на человеческие. Останки находились недалеко от Дарницкого вокзала.

А в Одессе нашли цистерну со скелетами. Как оказалось, емкость находилось на территории дома, который более 10 лет сдавался в аренду. Жильцы решили сделать канализацию и наняли работников, чтобы те прочистили емкость для хранения жидкого топлива, которая около 20 лет не использовалась по назначению.

Во время откачки жидкости из емкости рабочие и обнаружили человеческие скелеты без внешних признаков насилия.

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