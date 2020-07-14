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В Николаевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

14 июля, 20:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Насильник узнал, что мать девочки ушла на работу, и решил этим воспользоваться

В Новоодесском районе Николаевской области по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки задержали 44-летнего мужчину.

Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции.

"Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери стало известно, что в их дом зашел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку", - говорится в сообщении.

Освободиться от насильника девочка смогла благодаря приходу соседа, который пришел ее проведать. Пока парень звал на помощь соседей и вызывал полицию, злоумышленник сбежал.

Вскоре копы оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.

Было открыто уголовное производство по статье об изнасиловании, которая грозит наказанием – до 15 лет тюрьмы. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.

Стоит добавить, что Верховная Рада ранее отклонила закон о химической кастрации педофилов.

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педофилы изнасилование николаевская область насильник

Источник: Сегодня

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