В Николаевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

В Новоодесском районе Николаевской области по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки задержали 44-летнего мужчину.
Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции.
"Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери стало известно, что в их дом зашел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку", - говорится в сообщении.
Освободиться от насильника девочка смогла благодаря приходу соседа, который пришел ее проведать. Пока парень звал на помощь соседей и вызывал полицию, злоумышленник сбежал.
Вскоре копы оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.
Было открыто уголовное производство по статье об изнасиловании, которая грозит наказанием – до 15 лет тюрьмы. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.
Стоит добавить, что Верховная Рада ранее отклонила закон о химической кастрации педофилов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк