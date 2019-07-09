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В Николаевской области мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку

9 июля, 13:25

Педофила уже разыскивают копы

В Николаевской области копы разыскивают насильника 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел 7 июля около 20:30 в Веселиновском районе. Как рассказала мать пострадавшей, злоумышленник напал на девушку в районе железнодорожного вокзала. Копы сейчас устанавливают все обстоятельства изнасилования и разыскивают преступника.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 152 УК Украины "Изнасилование несовершеннолетней"", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Днепропетровской области приговорили к 10 годам лишения свободы 15-летнего парня, который в 2018 году убил 13-летнюю подругу. Он не признал вину, однако, по данным прокуратуры, ее полностью доказала сторона обвинения.

В июне в Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ножом.


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Тег педофил, подросток, изнасилование, мужчина, николаевская область, девочка

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