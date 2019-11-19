В Николаевской области мужчина изнасиловал пятилетнюю внучку

65-летнего мужчину уже задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Николаевской области мужчину подозревают в изнасиловании пятилетней внучки. Педофила уже задержали.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что 18 ноября к ним обратилась мать девочки. Она оставила пятилетнюю дочь на своего отчима, деда пострадавшей. Когда женщина забирала ребенка, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови. По словам девочки, ее изнасиловал дедушка.

Ребенка уже осмотрели врачи и нашли у нее повреждения в области половых органов. 65-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, уже задержали. За изнасилование девочки мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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