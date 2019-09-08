В Николаевской области мужчина обокрал квартиру и взял хозяйку в заложницы

/ Фото: Нацполиция

В Николаевской области полицейские задержали злоумышленника, который обокрал квартиру, а потом взял в заложницы свою квартирантку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правоохранителям Южноукраинска позвонила 33-летняя местная жительница и рассказала о том, что в ее отсутствие неизвестный проник в ее квартиру. Она отметила, что неизвестный украл у нее золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт.

Сержант полиции Константин Безух и участковый офицер полиции старший лейтенант Константин Сорока во время обхода многоэтажных домов услышали в одной из квартир женский крик. Войдя в помещение, правоохранители увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и, толкая ее силой к балкону, хотел выпрыгнуть вместе с ней.

"Полицейский успел вырвать женщину из рук нападавшего, да и его самого спас от падения, когда он все же совершил попытку выпрыгнуть с балкона. В то же время вор достал нож и при задержании причинил полицейскому проникающее ножевое ранение правой руки", – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что ранее судимый мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские разыскивают преступника. Поэтому подозреваемый пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы сидела тихо. Но услышав стук в дверь их квартиры женщина позвала на помощь.

В доме злоумышленника нашли похищенное имущество потерпевшей. Злоумышленника задержали, им оказался 36-летний местный житель.

Раненый полицейский доставлен в больницу, медики оказали ему неотложную помощь.

Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 УК Украины (кража) и частью 2 статьи 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит наказание от ограничения свободы до пяти лет до лишения свободы до шести лет.

Напомним, ранее полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии уголовных преступлений, совершенных на территории Черкасской области.

Кроме этого, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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