В Николаевской области мужчина отказался делать прививку и умер от бешенства

Умершему был 31 год и он небрежно отнесся к собственной жизни

Фото: SM News

В Николаевской области умер 31-летний мужчина, которого покусала больная бешенством бездомная собака. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Пациент был доставлен в больницу 11 января с диагнозом "бешенство в манифестной форме", и уже вечером 12 января скончался.

Также стало известно, что умерший заразился смертельным вирусом в результате нападения бродячего пса, но от профилактических прививок отказался и его направили к травматологу, а за укусившей его собакой никто не наблюдал.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что на Прикарпатье участились случаи нападения дворовых собак на людей. При этом в случае заболевания бешенством медики помочь не смогут – вакцины от вируса в больницах попросту нет, найти препараты можно только в некоторых аптеках, но и там они стоят немалых денег.

Ранее мы писали рекомендации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как уберечься от бешенства, если их укусило больное животное. Бешенство – смертельная инфекция, передающаяся человеку при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения – собаки.

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