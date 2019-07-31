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В Николаевской области мужчина совершил убийство из-за ссоры о помидорах

Сегодня, 14:23

Фермеру не понравился сок из помидоров, купленных у предпринимателя

/ Фото: Pixabay

В Николаевской области мужчина совершил убийство из-за ссоры о помидорах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA,%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA,%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Другие регионы Фермеру не понравился сок из помидоров, купленных у предпринимателя

В Николаевской области местный фермер нанес тяжкие телесные повреждения предпринимателю, от которых тот умер. Об этом сообщает издание Новости N.

Инцидент произошел в селе Константиновка Витовского района.

По информации ведомства, конфликт между мужчинами произошел из-за помидоров.

"Предприниматель купил у фермера С. из Константиновки партию выращенных им помидоров. После того, как купленные помидоры были переработаны на сок, предприниматель оказался недоволен качеством продукции и поехал к фермеру выяснять отношения", – говорится в сообщении.

В ходе возникшей ссоры фермер ударил кулаком предпринимателя. Мужчина упал и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался.

Полиция подтвердила информацию о произошедшем. Злоумышленника задержали.

Открыто уголовное производство по ст.121 УК Украины ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего"). Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.

Напомним, ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также мы писали, что Столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины , которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

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