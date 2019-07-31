В Николаевской области мужчина совершил убийство из-за ссоры о помидорах

В Николаевской области местный фермер нанес тяжкие телесные повреждения предпринимателю, от которых тот умер. Об этом сообщает издание Новости N.
Инцидент произошел в селе Константиновка Витовского района.
По информации ведомства, конфликт между мужчинами произошел из-за помидоров.
"Предприниматель купил у фермера С. из Константиновки партию выращенных им помидоров. После того, как купленные помидоры были переработаны на сок, предприниматель оказался недоволен качеством продукции и поехал к фермеру выяснять отношения", – говорится в сообщении.
В ходе возникшей ссоры фермер ударил кулаком предпринимателя. Мужчина упал и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался.
Полиция подтвердила информацию о произошедшем. Злоумышленника задержали.
Открыто уголовное производство по ст.121 УК Украины ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего"). Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.
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